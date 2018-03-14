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В НАТО призвали РФ «рассекретить» данные по «Новичку»
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В НАТО призвали Россию рассекретить данные по веществу «Новичок» 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: AP Photo / Matt Dunham
НАТО призывает Россию ответить на вопросы, касающиеся отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, включая рассекречивание данных о программе по производству нервно-паралитических веществ, говорится в заявлении Североатлантического альянса.
Премьер Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. По словам премьера, пострадавшие были атакованы боевым нервно-паралитическим веществом советского производства, которое входит в класс веществ под названием "Новичок".
"НАТО выражает глубокую озабоченность первым применением нервно-паралитического газа на территории стран альянса с момента его основания. Союзники выражают солидарность с Великобританией… и призывают Россию ответить на ее вопросы, включая полное рассекречивание данных о программе по производству (вещества) "Новичок" в ОЗХО", — говорится в заявлении организации.
Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоялось заседание британского Совета по нацбезопасности по делу Скрипаля, после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Он подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия, добавил Лавров.
Осужденный за госизмену Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
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