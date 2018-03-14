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Поляки сдали прокричавшего «Слава Украине!» чиновника
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СМИ: поляки вызвали полицию, услышав «Слава Украине» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото: dziennikwschodni.pl
Жители польского села Сагрынь вызвали полицию, услышав приветствие "Слава Украине. Героям Слава", сообщает издание "Обозреватель".
Инцидент произошел на прошлой неделе, когда официальная украинская делегация, в состав которой вошли посол Андрей Дещица и замглавы МИД Василий Боднар, приехали в село, чтобы почтить память убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.
Первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик завершил свое выступление приветствием "Слава Украине. Героям Слава". Один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры и вызвал на кладбище полицию. Он также заявил, что в Украине есть свои герои — это Бандера и Украинская повстанческая армия*, а в Польше — свои.
Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и уехали. Был ли нарушен закон, установит прокуратура.
"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*, боевого крыла Организации украинских националистов. В последние годы приветствие снова стало популярным и часто используется в современной политической практике на Украине. *Экстремистская организация, запрещенная в России.
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