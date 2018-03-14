Британия потребовала созыва экстренного совещания ООН

Министерство иностранных дел Великобритании призвало Совет безопасности ООН собраться на экстренное заседание по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, сообщает официальный Twitter ведомства.

«Соединенное королевство призвало к срочному заседанию Совбеза ООН, чтобы сообщить членам Совета о продвижении расследования нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — заявили в МИДе.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания «невнятно» ответила на официальный запрос о предоставлении доступа к делу отравленного шпиона. Также он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению, назвал подобные предположения «чушью» и отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном по этому делу.