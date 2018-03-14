«Ищите женщину»: Целью отравления мог быть не Скрипаль 

Telegram-канал Mash пообщался с родными отравленного в Великобритании шпиона Сергея Скрипаля.
Родственники сообщили о своем удивлении тем, что ни британские чиновники, ни международные СМИ до сих не выдвинули версию о том, что целью покушения был не бывший полковник ГРУ, а его дочь Юлия. По их словам, отравить отца и дочь могла «возмущенная женщина» — мать жениха Юлии Скрипаль, «высокопоставленная сотрудница одной из структур», которая была против предстоящего бракосочетания.
«Юля для нее — это дочь предателя», — считают они.
Также родственники полагают, что обвинения в адрес России исходят от тех, кто хочет «поднять какие-то грязные бонусы» на этом, так как предательство Скрипаля было «давно забыто», а его смерть не была нужна ни России, ни Великобритании.
Кроме того, племянница шпиона Виктория Скрипаль опровергла сообщения СМИ о том, что за несколько дней до отравления Скрипаль заявлял в полицию о слежке за собой.
«Если бы что-то такое было, он бы точно нам сказал», — убеждена она.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.