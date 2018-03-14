«Ищите женщину»: Целью отравления мог быть не Скрипаль

Родственники сообщили о своем удивлении тем, что ни британские чиновники, ни международные СМИ до сих не выдвинули версию о том, что целью покушения был не бывший полковник ГРУ , а его дочь Юлия. По их словам, отравить отца и дочь могла «возмущенная женщина» — мать жениха Юлии Скрипаль, «высокопоставленная сотрудница одной из структур», которая была против предстоящего бракосочетания.

«Юля для нее — это дочь предателя», — считают они.

Также родственники полагают, что обвинения в адрес России исходят от тех, кто хочет «поднять какие-то грязные бонусы» на этом, так как предательство Скрипаля было «давно забыто», а его смерть не была нужна ни России, ни Великобритании.

Кроме того, племянница шпиона Виктория Скрипаль опровергла сообщения СМИ о том, что за несколько дней до отравления Скрипаль заявлял в полицию о слежке за собой.

«Если бы что-то такое было, он бы точно нам сказал», — убеждена она.