Эрдоган надеется на «взятие Африна» к концу дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на то, что турецкие войска войдут в сирийский Африн до конца среды, 14 марта. Об этом он сообщил в ходе выступления в Анкаре.
«В Африне нейтрализовано 3444 террориста. Я бы хотел, чтобы мы подошли к Африну как можно ближе, надеюсь, что к вечеру Африн падёт», — приводит слова Эрдогана Haberturk.
9 марта Эрдоган заявил, что центр Африна в Сирии окружён, войска Турции могут войти туда в любой момент.
Политолог Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия операции «Оливковая ветвь».