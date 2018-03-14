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Эрдоган надеется на «взятие Африна» к концу дня
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Эрдоган заявил, что надеется на «взятие Африна» к концу дня 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на то, что турецкие войска войдут в сирийский Африн до конца среды, 14 марта. Об этом он сообщил в ходе выступления в Анкаре.
«В Африне нейтрализовано 3444 террориста. Я бы хотел, чтобы мы подошли к Африну как можно ближе, надеюсь, что к вечеру Африн падёт», — приводит слова Эрдогана Haberturk.
9 марта Эрдоган заявил, что центр Африна в Сирии окружён, войска Турции могут войти туда в любой момент.
Политолог Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия операции «Оливковая ветвь».
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