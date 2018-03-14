Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии

Ангела Меркель была переизбрана канцлером Германии, сообщает Spiegel.
Соответствующее решение было принято большинством депутатов немецкого парламента. Продление полномочий Меркель на четвертый срок поддержали 364 парламентария из 709.
Два дня назад Меркель в качестве лидера Христианско-демократического союза, а также председатель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц подписали соглашение о создании нового правительства Германии. По данным местных СМИ, представители альянса ХДС и ХСС возглавят министерства внутренних дел, экономики и обороны, а члены СДПГ — иностранных дел, финансов и труда.