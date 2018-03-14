Финляндия поможет Британии в деле с отравлением в Солсбери

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни назвал ситуацию с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля чрезвычайным случаем.
«Считаю очень серьёзным то, что в Европе применили химическое оружие. Надо выяснить, кто сделал это, и привлечь виновных к ответственности», — цитирует Yle министра.
Он отметил, что пока пока страны ЕС не обсуждали возможное оказание помощи в расследовании. При этом Сойни добавил, что Финляндия готова оказать всю необходимую помощь, но страна будет «помогать только по просьбе Великобритании».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.