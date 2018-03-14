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Британия просит поддержки Турции в «деле Скрипаля»
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Британия призвала Турцию поддержать Лондон в деле об отравлении Скрипаля 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Reuters
Великобритания приветствовала бы заявление Турции, осуждающее Россию после инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом заявил британский посол в Турции Доминик Чилкотт.
«Я только что провёл встречу в МИД (Турции. — RT), где попросил правительство Турции проявить солидарность с Британией в этом вопросе… Российская агрессия представляет угрозу не только для Великобритании, но и для всех стран», — цитирует Hurriyet дипломата.
По его словам, британским послам в странах НАТО было поручено довести до правительств позицию Великобритании.
Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов, комментируя ультиматум британской стороны по «делу Скрипаля», подчеркнул, что подобный подход с Россией не работает.
12 марта премьер-министра Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Скрипаля в Солсбери.
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