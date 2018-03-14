Филиппины вышли из Международного уголовного суда

Филиппины объявили о выходе из Международного уголовного суда

Филиппины отзывают ратификацию Римского статута, устанавливающего участие страны в работе Международного уголовного суда (МУС), сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление президента Родриго Дутерте.

"Я, будучи президентом Республики Филиппины, объявляю и уведомляю, что Филиппины отзывают свою ратификацию Римского статута, решение вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении, которое приводит телеканал. Ранее СМИ со ссылкой на представителя администрации Филиппин сообщали, что МУС уведомил власти страны о возможном расследовании в отношении Дутерте в связи с его политикой по борьбе с наркотиками.

Дутерте подчеркнул, что отзыв ратификации проводится не в соответствии с положением статута о выходе из соглашения, согласно которому страна выходит из договора через год после официального уведомления организации. По словам президента, это положение не применимо к Филиппинам, так как стана выходит из МУС из-за "обмана при вступлении в соглашение".

"Римский статут, подписантом которого являются Филиппины, и закон, по которому мне предполагается предъявить обвинения, не имеют юридической силы и не обладают силой принудительного исполнения на Филиппинах", — подчеркивается в заявлении Дутерте. Подводом для пересмотра решения названы "беспрецедентные и вызывающие нападки" лично на Дутерте и на его администрацию, "которые были спланированы чиновниками ООН ", а также попытка спецпрокурора МУС ввести президента "под юрисдикцию суда в нарушение должного процесса и презумпции невиновности".

Избранный в мае 2017 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.

Дутерте ранее заявлял, что страна может выйти из ООН в ответ на критику организацией участившихся убийств, совершаемых в ходе полицейских рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей.