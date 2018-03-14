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Трамп подверг Тиллерсона «кулинарному унижению»
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Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Leah Millis / Reuters
Президент США Дональд Трамп во время своей поездки по странам Азии заставил Рекса Тиллерсона, занимавшего пост госсекретаря, съесть завядший салат. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, это произошло в ходе визита в Китай, на приеме в парламенте страны. Трамп забеспокоился, что нетронутый салат «Цезарь» обидит принимающую сторону. Поэтому он призвал госсекретаря съесть заветрившееся блюдо. «Рекс, ешь салат», — сказал президент. Тиллерсон в ответ рассмеялся.
The Wall Street Journal отмечает, что произошедшее демонстрирует неловкие отношения между политиками.
13 марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Новым главой Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.
Президент США пояснил, что отставка Тиллерсона обсуждалась уже долгое время и связана с разногласиями во мнениях. В то же время в Белом доме рассказали, что Трамп сделал это, чтобы сформировать новую команду перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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