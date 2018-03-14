Трамп подверг Тиллерсона «кулинарному унижению»

Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат

По данным газеты, это произошло в ходе визита в Китай, на приеме в парламенте страны. Трамп забеспокоился, что нетронутый салат «Цезарь» обидит принимающую сторону. Поэтому он призвал госсекретаря съесть заветрившееся блюдо. «Рекс, ешь салат», — сказал президент. Тиллерсон в ответ рассмеялся.

The Wall Street Journal отмечает, что произошедшее демонстрирует неловкие отношения между политиками.

13 марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Новым главой Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан