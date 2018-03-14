Больного лейкемией ребенка спасло фото девушки в платье

Ошибка американки, случайно отправившей на неверный номер фото в новом платье, помогла многодетному отцу Тони собрать деньги на лечение ребенка. Об этом сообщает Bored Panda.

Тони получил в iMessage снимки незнакомки в платье и написал в ответ: «Я думаю, что это сообщение предназначалось для кого-то другого. Моей жены нет дома, так что я не могу узнать ее мнение, но мои дети и я думаем, что вы выглядите сногсшибательно в этом платье. Вы определенно должны выйти в нем в свет».

В подтверждение своих слов мужчина отправил девушке фото своих пятерых детей с поднятыми вверх большими пальцами.

Эта история обрела вирусную популярность в Сети, а пост с перепиской незнакомцев набрал тысячи лайков и ретвитов.

Один из пользователей оказался знаком с семьей мужчины и отметил, что на фото не хватает шестого ребенка — мальчика по имени Кайзлер, который сейчас лечится от лейкемии. Пользователь также поделился ссылкой на страницу для пожертвований.

По данным Bored Panda, за несколько дней на лечение Кайзлера пожертвовали более 30 тысяч долларов, хотя родители мальчика просили всего десять тысяч.

Тони рассказал, что лечение Кайзлера проходит успешно, но мальчику придется провести в больницах еще около года. Отец отметил, что Кайзлер мечтает отправиться в детский сад, но пока он слишком слаб для этого.