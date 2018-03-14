Отравивших японцев газом террористов казнят

Отравивших японцев газом террористов собрались казнить

Японии начали подготовку к казням членов религиозной секты «Аум Синрикё» , совершивших теракт в токийском метро в 1995 году. Об этом в среду, 14 марта, сообщает Kyodo.

По информации агентства, Минюст страны начал перевод семи из 13 приговоренных к смерти из Токио в другие тюрьмы. Это считается подготовкой к реальному проведению казней, ведомство рассматривает возможные сроки исполнения наказания, указывается в сообщении. В то же время лидер секты Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото) пока остается в столичной тюрьме.

В январе Верховный суд Японии отклонил жалобу на вердикт в отношении бывшего члена «Аум Синрикё» Кацуи Такахаси, поставив точку в судебном разбирательстве по делу о теракте. Мужчину приговорили к пожизненному заключению в 2015 году. Он скрывался 17 лет и был пойман в 2012-м последним из всех подозреваемых в организации теракта.

Казнь в Японии осуществляется через повешение. Смертники обычно дожидаются ее несколько лет, решение об исполнении принимается лишь когда судебное разбирательство полностью окончено.

Теракт в токийском метро был совершен 20 марта 1995 года. Тогда члены «Аум Синрикё» распылили в подземке токсичный газ зарин. В результате погибли 13 человек, еще около пяти тысяч пассажиров пострадали. В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты.