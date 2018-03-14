Ещё
Отравивших японцев газом террористов казнят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Отравивших японцев газом террористов собрались казнить 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
В Японии начали подготовку к казням членов религиозной секты «Аум Синрикё», совершивших теракт в токийском метро в 1995 году. Об этом в среду, 14 марта, сообщает Kyodo.
По информации агентства, Минюст страны начал перевод семи из 13 приговоренных к смерти из Токио в другие тюрьмы. Это считается подготовкой к реальному проведению казней, ведомство рассматривает возможные сроки исполнения наказания, указывается в сообщении. В то же время лидер секты Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото) пока остается в столичной тюрьме.
В январе Верховный суд Японии отклонил жалобу на вердикт в отношении бывшего члена «Аум Синрикё» Кацуи Такахаси, поставив точку в судебном разбирательстве по делу о теракте. Мужчину приговорили к пожизненному заключению в 2015 году. Он скрывался 17 лет и был пойман в 2012-м последним из всех подозреваемых в организации теракта.
Казнь в Японии осуществляется через повешение. Смертники обычно дожидаются ее несколько лет, решение об исполнении принимается лишь когда судебное разбирательство полностью окончено.
Теракт в токийском метро был совершен 20 марта 1995 года. Тогда члены «Аум Синрикё» распылили в подземке токсичный газ зарин. В результате погибли 13 человек, еще около пяти тысяч пассажиров пострадали. В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты.
«Аум Синрикё» появилась в Японии в конце 1980-х годов. В основе идеологии секты лежит смесь индуизма, буддизма и других религий, причем ее члены проповедовали скорое наступление конца света. Организация запрещена на территории России.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям132
Атомные подлодки РФ дошли до США89
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле273
В ООН сорвали выступление России65
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение