Слоненка спасли ковшом экскаватора

Спасение маленького слоненка ковшом экскаватора попало на видео

На юго‐западе Индии из грязевой ямы спасли маленького слоненка. Животное безуспешно пыталось выбраться из ловушки без посторонней помощи. Видео его спасения ковшом экскаватора опубликовано на YouTube.

Детеныш слона провалился в колодец в городе Алур в индийском штате Карнатак. В яме он провел всю ночь. Самостоятельно вылезти слоненок не смог из-за крутых склонов.

О случившемся лесные службы узнали ночью, а утром на место происшествия пригнали экскаватор. Спасателям пришлось выталкивать слоненка ковшом землеройной машины.

Испуганное животное, оказавшись на твердой поверхности, попыталось атаковать своих благодетелей, которые поспешно покинули кабину техники. После этого слоненок удалился.