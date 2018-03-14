Ещё
Слоненка спасли ковшом экскаватора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Спасение маленького слоненка ковшом экскаватора попало на видео 

360tv.ru 14 марта 2018
На юго‐западе Индии из грязевой ямы спасли маленького слоненка. Животное безуспешно пыталось выбраться из ловушки без посторонней помощи. Видео его спасения ковшом экскаватора опубликовано на YouTube.
Детеныш слона провалился в колодец в городе Алур в индийском штате Карнатак. В яме он провел всю ночь. Самостоятельно вылезти слоненок не смог из-за крутых склонов.
О случившемся лесные службы узнали ночью, а утром на место происшествия пригнали экскаватор. Спасателям пришлось выталкивать слоненка ковшом землеройной машины.
Испуганное животное, оказавшись на твердой поверхности, попыталось атаковать своих благодетелей, которые поспешно покинули кабину техники. После этого слоненок удалился.
360tv.ru: последние новости
«Хотят бросить тень на наши выборы»: в Совфеде осудили решение Терезы Мэй по российским дипломатам Экс‐владелец «Евросети»: Британцы любят русских, но не любят Россию Глава Минобороны Британии посоветовал России «отойти и заткнуться»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям132
Атомные подлодки РФ дошли до США89
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле273
В ООН сорвали выступление России65
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение