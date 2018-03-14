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В Мексике полицейских накажут за голые селфи на пляже
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В Мексике полицейских уволили после селфи с голыми девушками на пляже 

РИА «ВистаНьюс» 52 минуты назад
Фото: vistanews
В Мексике трое блюстителей порядка потеряли работу из-за эротического селфи на пляже с голыми девушками. Полицейских «сдал» случайный свидетель, выложивший в Сеть свой фотофакт предосудительного поведения правоохранителей.
Все начиналось весьма невинно. Трое полицейских, патрулирующих пляжную территорию, откликнулись на просьбу девушек, загорающих топлес, сфотографироваться с ними. Видимо прелестницам хотелось подчеркнуть красоту своих форм в контрасте с казенным обмундированием правоохранителей. Фотосессия прошла весело и непринужденно, полицейские при этом не делали ничего предосудительные.
vistanews.ru
Однако эта сцена привлекла внимание присутствующих, которые, в свою очередь, запечатлели ее на свои телефоны. Один из пользователей социальной сети выложил снимок, с возмущенным постом. Ему не понравилось фривольное поведение блюстителей порядка. Полицейское начальство увидела публикацию и отстранила сотрудников от работы. После служебного расследования, они могут быть уволены без выходного пособия.
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