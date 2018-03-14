Ещё
Раскрыта главная причина увольнения Тиллерсона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал главную причину увольнения Тиллерсона 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Главной причиной увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона стали его разногласия с президентом по вопросу иранской ядерной сделки. Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам на борту своего вертолета во время возвращения со встречи с американскими военными в Калифорнии.
В беседе с репортерами глава Белого дома вновь сказал, что считает договоренность по Ирану ужасной, в то время как Тиллерсон называл ее приемлемой. Также президент США отметил, что в целом хорошо ладил с главой американской дипломатии, но расходился с ним в деталях.
Об увольнении Рекса Тиллерсона стало известно 13 марта, напоминает телеканал "Россия 24". На посту главы госдепа его сменил бывший директор ЦРУ Майк Помпео.
Вести.Ru: последние новости
В Лондоне умер ближайший соратник Березовского Дело Скрипаля: экономические последствия для России Чубаров пригрозил выгнать россиян из Крыма
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад изменил мнение о роли РФ в крушении MH17392
Генерал США пожаловался на российские ЗРК в Сирии78
«Россия не будет отвечать на ультиматум Мэй»213
США не считают «Кинжал» гиперзвуковым оружием133
Раскрыто массовое насилие детей на базах ВС США63
Видео
01:50
Наследника «Сатаны» показали вблизи
Оружие
06:32
Путин назвал беду России
Политика
05:08
Ядовитый BMW: версии отравления Скрипаля
Происшествия В мире
01:06
«Не надо пугать ядерную державу»
Политика
09:55
Принято решение по конфликту «Газпрома» и Украины
Компании Экономика
09:55
Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной
Компании
00:24
Захарова пригрозила всем британским СМИ в РФ
Политика
02:03
Киев испугался замыслов Собчак
Украина В мире
00:44
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Общество
00:38
В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение