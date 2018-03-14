Раскрыта главная причина увольнения Тиллерсона

Трамп назвал главную причину увольнения Тиллерсона

Главной причиной увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона стали его разногласия с президентом по вопросу иранской ядерной сделки. Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам на борту своего вертолета во время возвращения со встречи с американскими военными в Калифорнии.

В беседе с репортерами глава Белого дома вновь сказал, что считает договоренность по Ирану ужасной, в то время как Тиллерсон называл ее приемлемой. Также президент США отметил, что в целом хорошо ладил с главой американской дипломатии, но расходился с ним в деталях.