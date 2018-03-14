ЕС возмутился работой правительства Украины

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Евросоюз возмутился работой правительства Украины 

BFM.RU 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
13 стран Евросоюза составили документ, в котором составили список неудовлетворительных показателей работы Кабмина, сообщает «Комсомольская правда в Украине».
В Европейском союзе обвинили украинское правительство в том, что оно не в полной мере выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда. Об этом в Брюсселе сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Совета министров иностранных дел 19 марта, в котором говорится, что «правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отката, — написал Йозвяк в своем »Твиттере».
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Источник: Британия вышлет из страны дипломатов РФ May Day российско-британских отношений Лондон готов предпринять против России и ряд секретных мер
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