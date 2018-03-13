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Украинский след в деле Скрипаля, пропажа Савченко и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Россия отказалась отвечать на ультиматум Лондона
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля», передает «Интерфакс».
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МО выбирает название для "ракеты Путина"
Министерство обороны запустило финальный этап открытого голосования для выбора названий для новейшего российского оружия.
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Савченко нашлась
Депутат Рады Надежда Савченко сообщила на своей странице в Facebook, что находится в Страсбурге в Европейском парламенте. Ранее СБУ вызвала Савченко на допрос, после чего депутат внезапно исчезла.
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Собчак рассказала о роли Путина в ее крещении
Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что глава государства Владимир Путин не принимал участие в ее крещении.
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Умер Олег Граф
Российский актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет, передает НСН. Причины смерти актера не сообщаются.
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В семье Фриске произошел новый скандал
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в полицию о незаконной продаже автомобиля скончавшейся певицы Жанны Фриске, своей неофициальной жены и матери его ребенка.
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Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что процесс расторжения существующих контрактов с украинским «Нафтогазом» займёт около двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.
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«Роскосмос» провалил рекордный для России пуск
Американская компания Astro Digital получила от страховщика Starr Aviation компенсацию за невыведенные «Роскосмосом» космические аппараты Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, сообщает SpaceNews.
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Скрипаля могла отравить Украина
Бывший руководитель ФСБ и действующий депутат Госдумы Николай Ковалев не исключил причастность Украины к отравлению шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
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Банки ждет новая «зачистка»
По прогнозу аналитиков агентства «Эксперт РА», в 2018 году 60 российских банков могут лишиться лицензий. Об этом сообщает РБК.
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Трамп нашел замену Тиллерсону
Директор ЦРУ Майк Помпео сменит Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.
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