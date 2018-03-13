Украинский след в деле Скрипаля и другие события дня

Главные события вторника

Россия отказалась отвечать на ультиматум Лондона

МО выбирает название для "ракеты Путина"

Министерство обороны запустило финальный этап открытого голосования для выбора названий для новейшего российского оружия.

Савченко нашлась

Депутат Рады Надежда Савченко сообщила на своей странице в Facebook, что находится в Страсбурге в Европейском парламенте . Ранее СБУ вызвала Савченко на допрос, после чего депутат внезапно исчезла.

Собчак рассказала о роли Путина в ее крещении

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что глава государства Владимир Путин не принимал участие в ее крещении.

Умер Олег Граф

Российский актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет, передает НСН. Причины смерти актера не сообщаются.

В семье Фриске произошел новый скандал

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в полицию о незаконной продаже автомобиля скончавшейся певицы Жанны Фриске, своей неофициальной жены и матери его ребенка.

Названы сроки разрыва газовых контрактов с Украиной

«Роскосмос» провалил рекордный для России пуск

Американская компания Astro Digital получила от страховщика Starr Aviation компенсацию за невыведенные «Роскосмосом» космические аппараты Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, сообщает SpaceNews.

Скрипаля могла отравить Украина

Бывший руководитель ФСБ и действующий депутат Госдумы Николай Ковалев не исключил причастность Украины к отравлению шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Банки ждет новая «зачистка»

По прогнозу аналитиков агентства «Эксперт РА», в 2018 году 60 российских банков могут лишиться лицензий. Об этом сообщает РБК.

Трамп нашел замену Тиллерсону