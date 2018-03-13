Умер ближайший соратник Березовского 

Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» и ближайший соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в Facebook.
«Николай Глушков. 1949-2018», — написал Кудрявцев.
В марте 2017 года Николай Глушков был приговорен к 8 годам заключения по делу о хищении 122 млн долларов у компании «Аэрофлот», пишет РИА «Новости».
В 1990-е Глушков занимал должность первого заместителя генерального директора «Аэрофлота». По данным следствия, топ-менеджеры, лоббировавшие интересы Березовского, приняли ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены более 200 млн рублей.
С 2010 года Глушков жил в Великобритании, получив там политическое убежище.