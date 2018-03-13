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Умер ближайший соратник Березовского
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Тиллерсона уволили насильно
Тиллерсона уволили насильно

Умер ближайший соратник Березовского 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» и ближайший соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в Facebook.
«Николай Глушков. 1949-2018», — написал Кудрявцев.
В марте 2017 года Николай Глушков был приговорен к 8 годам заключения по делу о хищении 122 млн долларов у компании «Аэрофлот», пишет РИА «Новости».
>> Экс-глава службы безопасности Березовского задержан ФСБ
В 1990-е Глушков занимал должность первого заместителя генерального директора «Аэрофлота». По данным следствия, топ-менеджеры, лоббировавшие интересы Березовского, приняли ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены более 200 млн рублей.
С 2010 года Глушков жил в Великобритании, получив там политическое убежище.
 Ещё 11 источников 
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