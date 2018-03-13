Умер ближайший соратник Березовского

«Николай Глушков. 1949-2018», — написал Кудрявцев.

В марте 2017 года Николай Глушков был приговорен к 8 годам заключения по делу о хищении 122 млн долларов у компании «Аэрофлот», пишет РИА «Новости»

В 1990-е Глушков занимал должность первого заместителя генерального директора «Аэрофлота». По данным следствия, топ-менеджеры, лоббировавшие интересы Березовского, приняли ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены более 200 млн рублей.

С 2010 года Глушков жил в Великобритании, получив там политическое убежище.