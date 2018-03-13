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Британия пересмотрит дела с «российским следом»
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Британская полиция пересмотрит дела, где фигурировал «российский след» 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: AP Photo / PA/Andrew Matthews
Глава МВД Великобритании Амбер Радд согласилась пересмотреть итоги расследований дел, в которых Лондон предполагал "российский след", говорится в ответном письме Радд главе комитета по вопросам внутренних дел палаты общин британского парламента Иветт Купер.
Иветт Купер 7 марта обратилась к Радд с просьбой провести новые расследования смертей, в которых, с ее точки зрения, мог быть "российский след". Речь, по словам Купер, идет о 14 смертях, в том числе о смерти в Великобритании российских бизнесменов Александра Перепеличного и Бориса Березовского.
"Как я указала в палате общин 8 марта, мой первоочередной приоритет, а также приоритет полиции и других причастных ведомств — это реакция на попытку убийств в Солсбери, включая обеззараживание (места, где произошли отравления в Солсбери — ред.), обеспечение местной безопасности и, собственно, уголовное расследование. Я не хочу отвлекаться от этой цели. В ближайшие недели, однако, я хочу убедиться, что обвинения (в наличии "российского следа" — ред.) это всего лишь обвинения, ничего больше. Полиция и MI5 с этим согласны и будут помогать в этом вопросе", — говорится в ответном письме Радд, датированным 10 марта и опубликованном во вторник на сайте британского парламента.
Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что "весьма вероятен" российский след и в деле отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравление произошло в Солсбери 4 марта. По словам политика, мужчину и женщину атаковали боевым нервно-паралитическим веществом советского производства, которое входит в так называемый класс веществ "Новички". Фактически накануне российской стороне был предъявлен ультиматум — до 0.00 вторника Лондон ждет от России разъяснений, как такое ОВ могло оказаться на территории Великобритании, и обещает принять меры. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.
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