Украина готова помочь Британии по делу Скрипаля

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина готова оказать помощь британским властям в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы солидарны с Великобританией, если потребуется наша помощь — экспертная или другая, — мы её предоставим», — рассказал Климкин.
Он также добавил, что считает, что Россия ответственна за произошедшее.
«Если будет доказано — я уверен, что будет, — что за этим стоит Россия», — отметил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона потребовала от Британии доступ ко всем материалам по делу об отравлении Скрипаля.
12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению в Солсбери.
В посольстве России в США подчеркнули, что у британских и американских властей нет ни одного доказательства причастности российской стороны к отравлению Скрипаля.