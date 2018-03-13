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Украина готова помочь Британии по делу Скрипаля
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Климкин заявил о готовности Украины помочь Британии в расследовании дела Скрипаля 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Reuters
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина готова оказать помощь британским властям в расследовании дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы солидарны с Великобританией, если потребуется наша помощь — экспертная или другая, — мы её предоставим», — рассказал Климкин.
Он также добавил, что считает, что Россия ответственна за произошедшее.
«Если будет доказано — я уверен, что будет, — что за этим стоит Россия», — отметил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона потребовала от Британии доступ ко всем материалам по делу об отравлении Скрипаля.
12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению в Солсбери.
В посольстве России в США подчеркнули, что у британских и американских властей нет ни одного доказательства причастности российской стороны к отравлению Скрипаля.
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