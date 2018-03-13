В Словакии призвали к досрочным выборам

В словацкой партии призвали провести досрочные выборы из-за убийства журналиста

Лидер словацкой партии Most-Híd, которая входит в правящую коалицию, Бела Бугар заявил об инициализации досрочных выборов в стране в связи с убийством журналиста Яна Куциака. Об этом сообщает SME.

«Мы проголосовали единогласно, если договорённость относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах», — отметил Бугар, добавив, что надеется на проведение выборов в кротчайшие сроки. По его словам, если правительство не согласится на проведение выборов, то фракция готова покинуть коалицию.

Ранее министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак принял решение уйти в отставку на фоне расследования резонансного убийства журналиста.