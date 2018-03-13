В Словакии призвали к досрочным выборам

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В словацкой партии призвали провести досрочные выборы из-за убийства журналиста 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Reuters
Лидер словацкой партии Most-Híd, которая входит в правящую коалицию, Бела Бугар заявил об инициализации досрочных выборов в стране в связи с убийством журналиста Яна Куциака. Об этом сообщает SME.
По его словам, если правительство не согласится на проведение выборов, то фракция готова покинуть коалицию.
«Мы проголосовали единогласно, если договорённость относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах», — отметил Бугар, добавив, что надеется на проведение выборов в кротчайшие сроки.
Ранее министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак принял решение уйти в отставку на фоне расследования резонансного убийства журналиста.
В феврале стало известно, что тела Куциака и его невесты были обнаружены в одном из домов в селе Велка Мача неподалёку от Братиславы. Журналист в последнее время расследовал связи местных политиков с мафией.
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