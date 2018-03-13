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Трамп-младший стал объектом насмешек
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Трамп-младший стал объектом насмешек из-за неудачного фото 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: AP Photo / Keith Srakocic
Пользователи соцсетей шутят над неудачной фотографией с участием Дональда Трампа-младшего, сделанной на кондитерской фабрике в Пенсильвании.
Сына американского президента сняли с такого ракурса, что создается впечатление, будто его интервьюирует гигантский шоколадный заяц. На самом деле с бизнесменом общался журналист Pittsburgh Post-Gazette, но его не видно.
​Автор снимка Эндрю Раш опубликовал его у себя в Twitter. Им поделились несколько тысяч человек. "Вот почему опасно проводить кампанию на кондитерской фабрике", — добавил он.
В комментариях многие не смогли удержаться от шуток.
"Когда вы организовали встречу совсем не для того, чтобы накопать компромат на зайчиков из маршмеллоу", — пишет Дэйв Итзкоф.
"Не откусывай мне голову, я просто задаю вопрос", — пишет Дэн Маклафлин.
"Новый "Донни Дарко" будет таким классным, — пишет Мэтт Фуллер.
"Пулитцеровскую премию за фотографию получает Эндрю Раш", — пишет Шэннон Петтипис.
"Шоколадная заячья медиа-элита, публикующая фейки", — пишет Бретт Логирато.
"Шоколадный заяц, интервьюирующий Трампа-младшего — это самое нормальное из того, что произошло во время президентства Трампа", — пишет jere.
"Между тем, шоколадный заяц все еще намного умнее, чем Донни-младший", — пишет Молли Йонг Фаст.
Сам Трамп-младший также отнесся к снимку с юмором.
"Шоколадный кролик в интервью выложился на полную и впоследствии был вкусным", — написал он в Twitter.
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