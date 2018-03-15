В деле Скрипаля появился секретный военный объект

В истории с отравлением Сергея Скрипаля есть деталь, которую предпочли затушевать британские СМИ. Экс-сотрудник ГРУ почему-то предпочел поселиться в городке, где не так давно трагически погиб куда более известный перебежчик из России. К обеим инцидентам имеет прямое отношение расположенная рядом база «Портон-Даун», пользующаяся зловещей славой.

Великобритания выделит 48 млн фунтов стерлингов (67,1 млн долларов) на строительство Центра по защите от химического оружия. Центр будет расположен в городе Солсбери, где отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Эту новость со ссылкой на главу минобороны Гэвина Вильямсона накануне распространили британские СМИ.

Центр, который, не исключено, сосредоточит свое внимание на «русской угрозе» (учитывая известную позицию официального Лондона) разместят на территории уже существующего Лаборатории научно-технических оборонных исследований (DSTL) — военного учреждения. А оно расположено, так уж совпало, рядом с Солсбери, на территории оборонного исследовательского парка «Портон-Даун».

И именно экспертам DSTL экстренно отправили на анализ образцы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь — после чего премьер Тереза Мэй и сделала «сенсационное» заявление о газе «Новичок». «Таймс» и другие британские СМИ (которые расточают комплименты экспертам-химикам, так удачно оказавшимся неподалеку), упускают из внимания важную особенность «Портон-Дауна», из которой раньше те же СМИ извлекали зловещие сенсации.

«Британские СМИ единодушно признали, что производство полония Россией было убедительным доказательством того, что Владимир Путин лично отвечал за убийство Александра Литвиненко. Но они же полностью проигнорировали тот факт, что инцидент произошел всего в 8 милях от самых больших запасов нервно-паралитических газов в Западной Европе». На это указал бывший посол Великобритании в России Крейг Мюррей, написавший в своем блоге:

8 британских миль — чуть более 12 километров.

Лаборатории в деревушке Портон уже более ста лет, со времен Первой мировой там занимаются исследованиями и — подчеркнем — военными разработками в области химического оружия. Здесь же располагаются лаборатории бактериологических исследований. Достаточно сказать, что именно в «Портон-Даун» в 1976 году были отправлены первые образцы вируса лихорадки Эбола, выделенные британскими бактериологами.

Но вернемся к химическим разработкам. И до Второй мировой войны, и после центр специализировался на разработке и производстве отравляющих газов — что не скрывал и официальный Лондон. Так, именно в «Портон-Дауне» в 1950-1960 годы было разработано химическое отравляющее вещество CS. Здесь же, по сообщениям тех же британских СМИ, производился зарин.

Важно, что именно в «Портон-Дауне» в середине 1950-х годов был протестирован газ VX. Он относятся к тому же классу фосфорорганических боевых отравляющих веществ, что и «Новичок», объявленный «виновником» отравления Скрипаля.

Член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию (1998–2003 гг.) химик Игорь Никулин отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД: «Они там VX и разработали, именно в этом „Портон-Дауне“. А потом передали американцам, а те уже его взяли на вооружение». Cозданный близ Солсбери VX по аналогии с «Новичком» можно назвать «Старичком» — он был «прародителем» целого класса отравляющих веществ, к семейству которых относился и «Новичок».

Игорь Никулин отмечает: «Совпадения, конечно, всякие могут быть. Но специалисты «Портон Дауна» не раз уже отмечались своими экспериментами, в том числе над мирным населением, проживающим в окрестностях».

Британские СМИ в свое время охотно делились историей одного из экспериментов «Портон-Дауна», закончившихся трагически. В 1953 году 20-летний военнослужащий по имени Рональд Мэддисон был привлечен в качестве волонтера, не зная, что примет участие в испытании зарина (Мэддисону сказали, что на нем будет испытано новое средство от гриппа). Подопытный умер в страшных мучениях. Лишь в 2004 году было проведено официальное расследование. А 4 года спустя британское минобороны выплатило 3 млн фунтов стерлингов компенсаций гражданам, «введенным в заблуждение» в ходе экспериментов полувековой давности.

Официально Британия еще в 1989 году отказалась от разработок нервно-паралитического газа. А исследования в «Портон-Дауне», также официально, еще с 1950-х годов были сосредоточены на сугубо оборонных аспектах. Казалось бы, с завершением холодной войны лаборатория должна была исчезнуть из вида британской прессы. Но не тут-то было — в 199-е и 2000-е годы внимание журналистов привлекла череда загадочных смертей ученых, имевших прямое отношение к оборонным разработкам.

В 2003 году при невыясненных обстоятельствах погиб сотрудник военно-исследовательской базы, доктор Дэвид Келли. Тело ученого было найдено в лесу близ деревушки Портон. Официальная версия — самоубийство. Би-би-си отмечала, что Келли собирал досье о том, что угроза иракского химоружия — явно преувеличено. Daily Mail утверждала, что из дома Келли исчез компьютер с материалами книги, над которой работал ученый. За два года до гибели Дэвида Келли, в Калифорнии погиб американский ученый Ларри Форд, сотрудничавший с доктором Келли. Полиция США сообщила, что ученый застрелился. Преемник доктора Келли, Пол Норман, разбился в 2004 году на частном самолете. Всего по разным причинам неестественной смертью закончили жизнь 11 сотрудников «Портон-Дауна».

Один случай явно выделяется из общего ряда — речь идет о перебежчике, куда более известном, чем Скрипаль. Владимир Пасечник — советский ученый-микробиолог, сотрудник Минобороны, дослужившийся до генерал-майора, в 1980-е годы был директором ленинградского Института особо чистых биопрепаратов, входившего в состав НПО «Биопрепарат». Пасечник, бежавший в Великобританию в 1989 году, сообщил Лондону о ведшихся в СССР масштабных секретных разработках по созданию бактериологического оружия.

Пасечник также, как и Скрипаль, перебрался жить в Солсбери, где и погиб при загадочных обстоятельствах.

В 1990-е годы миробиолог работал в биологических лабораториях «Портон-Дауна». В 2000 году предпочел заняться бизнесом, создав собственную научно-технологическую фирму. 21 ноября 2001 года бывший сотрудник Исследовательском центре прикладной микробиологии Портон-Дауна Владимир Пасечник был найден мертвым в собственном доме. Официальная причина смерти — инсульт.

В случае со Скрипалем «вся эта операция очень напоминает какой-то эксперимент, — полагает Игорь Никулин. — Может быть, неудавшийся. В любом случае, особенно судя по тому, что никто из пострадавших не погиб, им вовремя сделали укол. Похоже, что операция проходила под очень плотным контролем британских спецслужб».

По мнению эксперта, есть весомые основания полагать: «Портон Даун» может быть причастен к организации отравления Скрипаля, тем более что сам же центр потом и занимался анализом вещества, которым был отравлен перебежчик.

«Это весьма вероятное развитие событий, именно поэтому они так быстро определили, что это за вещество. У них должен быть какой-то контрольный образец этого вещества. Так быстро расшифровать структуру им бы не удалось», — объяснил эксперт.

Член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнил: британская сторона отказывается предоставить России образцы предполагаемого «Новичка». Резонно предположить, что это был не «Новичок», а, например, тот же VX.