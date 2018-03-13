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Генштаб РФ: США готовят удар по Дамаску
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Генштаб ВС России предупредил о подготовке США к удару по Дамаску 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения химического оружия, которую США используют в качестве повода для удара по Дамаску. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
«У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения», — цитирует РИА Новости Герасимов.
По его словам, в Восточной Гуте в данных целях собрана «массовка» из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента.
По его данным, на месте уже находятся активисты «Белых касок», а также съёмочные группы с соответствующей аппаратурой.
«Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобождённом от террористов населённом пункте Афтрисс. По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые «доказательства» якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства», — добавил генерал.
В качестве ответа американская сторона намерена нанести удар «по правительственным кварталам Дамаска».
Ранее в МИД Сирии также предупредили, что боевики могут инсценировать химатаку, чтобы потом обвинить в этом сирийское правительство.
12 марта постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона готова к новым действиям по Сирии.
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