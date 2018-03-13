Генштаб РФ: США готовят удар по Дамаску

Генштаб ВС России предупредил о подготовке США к удару по Дамаску

«У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения», — цитирует РИА Новости Герасимов. Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения химического оружия, которую США используют в качестве повода для удара по Дамаску. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов

По его словам, в Восточной Гуте в данных целях собрана «массовка» из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента.

«Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобождённом от террористов населённом пункте Афтрисс. По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые «доказательства» якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства», — добавил генерал. По его данным, на месте уже находятся активисты «Белых касок», а также съёмочные группы с соответствующей аппаратурой.

В качестве ответа американская сторона намерена нанести удар «по правительственным кварталам Дамаска».

Ранее в МИД Сирии также предупредили, что боевики могут инсценировать химатаку, чтобы потом обвинить в этом сирийское правительство.