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НАТО сотрудничает с Британией по делу Скрипаля
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Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Британией по делу Скрипаля 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сотрудничает с властями Великобритании по поводу дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает «Укринформ».
По его словам, в НАТО обеспокоены информацией о применении нервно-паралитического вещества военного назначения в Великобритании.
«Использование военного нервно-паралитического вещества — это ужасно и недопустимо… Великобритания является очень весомым союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу», — сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ.
5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
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