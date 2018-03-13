НАТО сотрудничает с Британией по делу Скрипаля

Столтенберг рассказал о сотрудничестве НАТО с Британией по делу Скрипаля

«Использование военного нервно-паралитического вещества — это ужасно и недопустимо… Великобритания является очень весомым союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу», — сказал он. По его словам, в НАТО обеспокоены информацией о применении нервно-паралитического вещества военного назначения в Великобритании.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.