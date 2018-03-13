Обзор зарубежных СМИ: Как оформляют украинские паспорта в России

На Украине нашли способ остановить «Северный поток — 2»

Американцам объяснили, что Земля — шар Президент центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар рассказал украинскому «24 каналу», что может помешать строительству российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». По его словам, в данный момент отложить реализацию проекта могут лишь санкции США против европейских подрядчиков, без которых «Газпром» окажется не способен построить «Северный поток — 2».

«Армата» опережает аналоги на годы Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон попытался убедить соотечественников в том, что Земля шарообразная, а не плоская, сообщает Express. В специальном видео, опубликованном на YouTube, ученый сообщил заблуждающимся, что видео из космоса уже давно запечатлели вращение Земли вокруг своей оси, а все законы физики способствуют шарообразности небесных тел. По мнению Тайсона, виновницей того, что американцы, верящие в теорию плоской Земли, до сих пор существуют, является система образования в США, которая не учит мыслить критически и учитывать новую информацию.

Российский танк Т-14 «Армата» не является революционным, однако опережает все западные аналоги на три-четыре года, рассказал немецкому изданию Focus военный эксперт Штефан Бюлер. Например, Россия первой начала последовательно вводить в конструкцию танков необитаемую башню, которая делает их более легкими и, как следствие, более подвижными. Кроме того, эксперт отметил, что работающее и поддающееся дальнейшей оптимизации 80-процентное решение лучше 100-процентного бумажного тигра. Как оформляют украинские паспорта в России

Журналист украинских «Вестей» побывал в консульстве Украины в Москве и рассказал, как в России оформляют украинские паспорта. Корреспондент пришел туда утром буднего дня в 20-градусный мороз. Очередь составляла примерно 50 человек, однако в какой-то момент из здания вынесли список из 120 фамилий. Журналисту объяснили, что есть особая схема: в 9:00 — запись, в 13:00 — перекличка. Все это необходимо повторять каждый день, пока не наступит очередь, а пропуск переклички означает переход в ее конец.

«Какой … (дурак. — прим. ред.) это придумал?» — жалуются украинцы, стоящие в очереди по три дня. "США спасли СССР во время ВОВ"

США спасли Советский Союз от разгрома во время Великой Отечественной войны, считает журналист украинского «Обозревателя». По словам автора статьи, США «предотвратили» нападение Японии на Дальний Восток в 1941 году, заморозив все ее активы и запретив поставки нефти. Все это позволило СССР перебросить сибирские дивизии под Москву «в самое тяжелое время». Кроме того, журналист напомнил об американском ленд-лизе — программе, в рамках которой США поставляли союзникам, в том числе СССР, боеприпасы, технику, продовольствие и другое.