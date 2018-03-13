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Савченко нашлась 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Reuters
Депутат Рады Надежда Савченко сообщила на своей странице в Facebook, что находится в Страсбурге в Европейском парламенте. Ранее СБУ вызвала Савченко на допрос, после чего депутат внезапно исчезла.
>> Украина потеряла Савченко
"Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", — говорится в сообщении на странице Савченко.
13 марта Савченко ждут в СБУ на допросе в связи с расследованием дела против руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
12 марта стало известно, что Савчено покинула Украину. Заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заявил, что Савченко находится в России.
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