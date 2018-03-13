Пока вы спали: Скрипаля отравил «Новичок»

Украина «оштрафовала» Россию

Фаната из России арестовали во Франции За три года Украина начислила авиакомпаниям из России штрафов на сумму более 200 миллионов долларов, сообщает РИА Новости Украина. Как рассказали агентству в местной авиационной службе, с 2015 года более 40 российских авиаперевозчиков получили уведомления о штрафах на сумму около 209 миллионов долларов из-за нарушений воздушного пространства Украины, в том числе полеты в Крым. Для взыскания штрафов Госавиаслужба обращается в украинские суды, что в дальнейшем позволит ей обратиться и в международные.

Шпиона Скрипаля отравил «Новичок» Гражданин России арестован во французском Марселе по делу о беспорядках во время Чемпионата мира по футболу 2016 года, сообщает AFP. Как сообщили агентству в городской прокуратуре, 31-летнего болельщика задержали еще 21 февраля в аэропорту Мюнхена по запросу Франции, а затем экстрадировали. В Пятой республике россиянина подозревают в участии в драке фанатов, в результате которой англичанин получил серьезные травмы от удара стулом.

Бельгийцы вложат деньги в Крым Шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Великобритании при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». Об этом, как сообщает Guardian, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй . По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.

Собчак о Крыме: «Огромная проблема» Бельгийские бизнесмены инвестируют более 50 миллионов евро в развитие портовой инфраструктуры Крыма. Об этом «Известиям» рассказал один из предпринимателей, который в составе официальной делегации Бельгии посетит полуостров в апреле. По словам владельца логистической компании Flanders Maritime Port Services и торгового советника порта города Антверпен Петера Вергаувена, в Крыму есть множество возможностей для развития бизнеса, в том числе торговли и туризма, в связи с чем он и решил вложить в сферу портовой инфраструктуры российской республики более 50 миллионов евро.

Во время дебатов на Первом канале кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что Крым является «огромной проблемой». По ее мнению, именно из-за Крыма на Россию были наложены санкции, у страны начались «беды», а также испортились отношения «со всем миром». Кроме того, Собчак отметила, что «крымскую проблему» предстоит решать еще ее детям.