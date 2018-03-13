В Непале стартовали президентские выборы

Коллегия выборщиков Непала в 10.00 вторника по местному времени (07.45 мск) начала процесс голосования по выборам главы государства, пишет газета Kathmandu Post.

В общей сложности в голосовании примут участие 334 члена федерального парламента, в том числе 275 членов палаты представителей и 59 членов национальной ассамблеи. Кроме того, свой голос смогут отдать 550 представителей законодательных региональных органов. Все они образуют коллегию выборщиков, которая избирает президента страны каждые пять лет. Ожидается, что итоги голосования будут оглашены уже в среду, 14 марта, сообщает издание.

На этот раз в борьбе за высший государственный пост примут участие два политика: действующий президент Непала Бидхья Деви Бхандари (Объединенная марксистско-ленинская Коммунистическая партия Непала), а также Кумари Лакшми Раи, представляющая партию бывшего премьер-министра страны "Непальский Конгресс". Местные СМИ предрекают уверенную победу Бхандари, которая, в случае благоприятного для нее исхода выборов, будет переизбрана на второй срок.

Президент Непала исполняет церемониальные обязанности и занимает пост главнокомандующего вооруженными силами, в то время как реальная политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра страны.