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Трамп «проорал» о своей невиновности после доклада разведки США
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Трамп проорал о своей невиновности после доклада Комитета по разведке США 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter завершение расследования в нижней палате конгресса касательно вероятного «вмешательства России» в американские выборы. При этом он использовал исключительно заглавные буквы.
«Комитет по разведке палаты представителей после 14 месяцев долгого и всестороннего расследования не нашел доказательств связи или взаимодействия между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016», — написал он.
Ранее в ночь на 13 марта конгрессмен от республиканцев Майк Конуэй, возглавлявший работу комитета, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник.
8 марта сообщалось, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы, смог собрать доказательства попыток команды Дональда Трампа наладить канал связи с Кремлем. Речь идет о секретной встрече основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, которая прошла на Сейшельских островах за неделю до инаугурации Трампа. По мнению Мюллера, встреча была одной из первых попыток наладить коммуникацию между приходящей к власти в Вашингтоне администрации и Москвой, писала The Washington Post.
Офис Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.
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