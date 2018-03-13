Трамп «проорал» о своей невиновности после доклада разведки США

Трамп проорал о своей невиновности после доклада Комитета по разведке США

«Комитет по разведке палаты представителей после 14 месяцев долгого и всестороннего расследования не нашел доказательств связи или взаимодействия между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016», — написал он. Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter завершение расследования в нижней палате конгресса касательно вероятного «вмешательства России » в американские выборы. При этом он использовал исключительно заглавные буквы.

Ранее в ночь на 13 марта конгрессмен от республиканцев Майк Конуэй, возглавлявший работу комитета, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник.