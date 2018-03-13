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Над посольством РФ в США заметили вертолет-"разведчик"
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Над посольством РФ в США заметили вертолет-"разведчик" 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: EPA
Вечером 11 марта неизвестный вертолет с прожектором кружил над территорией посольства РФ в Вашингтоне. Об этом сообщается в официальном твиттере российского диппредставительства в США.
«Что американский вертолет искал на территории посольства России? «Странная» неисправность системы навигации в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?» — предположили дипломаты.
Свой твит они сопроводили фотографиями здания и летательного аппарата.
США подозревают Россию во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию. В адрес россиян звучали обвинения в манипулировании общественным мнением через соцсети и во взломе компьютеров участников кампании. В России все обвинения отрицают.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли говорил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Он подчеркивал, что Москва руководствуется принципом «не лезть в чужие дела» и не позволять вмешиваться в свои.
 Ещё 24 источника 
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