Над посольством РФ в США заметили вертолет-"разведчик"

«Что американский вертолет искал на территории посольства России? «Странная» неисправность системы навигации в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?» — предположили дипломаты. Вечером 11 марта неизвестный вертолет с прожектором кружил над территорией посольства РФ в Вашингтоне. Об этом сообщается в официальном твиттере российского диппредставительства в США.

Свой твит они сопроводили фотографиями здания и летательного аппарата.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 13 марта 2018 г.

США подозревают Россию во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию. В адрес россиян звучали обвинения в манипулировании общественным мнением через соцсети и во взломе компьютеров участников кампании. В России все обвинения отрицают.