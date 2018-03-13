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Китай проведет масштабную реформу госаппарата
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Китай объявил о реформе госаппарата 

Ведомости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Власти Китая планируют провести масштабную реорганизацию структуры государственных органов власти, сообщает ChinaDaily.
План институциональных преобразований утвержден Госсоветом КНР (центральное народное правительство, высший государственный исполнительный орган) и вынесен на рассмотрение парламента страны. Предполагается, что реформа позволит повысить гибкость и эффективность системы госуправления, также она призвана усилить роль правительства в экономическом управлении, надзоре за рынком, в социальной сфере, госслужбе и защите окружающей среды.
В стране предполагается создать восемь новых ведомств, часть действующих госструктур будет упразднена. По итогам реформы в Китае будет 26 министерств и комитетов. В частности, профильные госкомитеты по банковской деятельности и страхованию будут объединены в один, новая структура займется в том числе разработкой национальной политики по предупреждению финансовых рисков.
При Госсовете КНР появится несколько дополнительных управлений. Так, предполагается создание управлений по развитию международного сотрудничества и по миграционным вопросам.
Ранее большинство депутатов Всекитайского собрания народных представителей приняли поправку в конституцию страны, которая отменяет ограничение на пребывание на должности председателя КНР более двух пятилетних сроков. В результате Си Цзиньпин в 2023 г. сможет переизбраться на третий срок.
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