Китай проведет масштабную реформу госаппарата

Китай объявил о реформе госаппарата

Власти Китая планируют провести масштабную реорганизацию структуры государственных органов власти, сообщает ChinaDaily.

План институциональных преобразований утвержден Госсоветом КНР (центральное народное правительство, высший государственный исполнительный орган) и вынесен на рассмотрение парламента страны. Предполагается, что реформа позволит повысить гибкость и эффективность системы госуправления, также она призвана усилить роль правительства в экономическом управлении, надзоре за рынком, в социальной сфере, госслужбе и защите окружающей среды.

В стране предполагается создать восемь новых ведомств, часть действующих госструктур будет упразднена. По итогам реформы в Китае будет 26 министерств и комитетов. В частности, профильные госкомитеты по банковской деятельности и страхованию будут объединены в один, новая структура займется в том числе разработкой национальной политики по предупреждению финансовых рисков.

При Госсовете КНР появится несколько дополнительных управлений. Так, предполагается создание управлений по развитию международного сотрудничества и по миграционным вопросам.