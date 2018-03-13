ДНР призвала Киев изменить отношение к Минских соглашениям

"В сложившейся ситуации для достижения мира в Донбассе необходим коренной пересмотр отношения к процессу мирного урегулирования со стороны Украины. Рассчитываем, что давление международного сообщества, включая ОБСЕ, заставит киевские власти одуматься и приступить к выполнению своих обязательств", — добавила представитель ДНР в политической подгруппе.

Она отметила, что ДНР и ЛНР с самого начала переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе стремились достичь мира дипломатическими методами, выступали за неукоснительное выполнение всех пунктов минских соглашений. При этом Киев, по словам Никоноровой, продолжает "трактовать смысл положений комплекса мер в угоду своим убеждениям, а также практиковать односторонние действия, противоречащие самой сути минского процесса".