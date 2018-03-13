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ДНР призвала Киев изменить отношение к Минских соглашениям
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В ДНР призвали Киев пересмотреть отношение к выполнению Минских соглашений 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Киев должен пересмотреть свое отношение к выполнению Минских соглашений для скорейшего завершения конфликта в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта в Донбассе проявят политическую волю, что позволит "поставить точку в этом конфликте в течение этого года".
"Надеемся, что слова господина Сайдика являются не просто добрым пожеланием, но отражают намерение ОБСЕ приложить все усилия для скорейшего урегулирования конфликта", — сказала РИА Новости Никонорова.
Она отметила, что ДНР и ЛНР с самого начала переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе стремились достичь мира дипломатическими методами, выступали за неукоснительное выполнение всех пунктов минских соглашений. При этом Киев, по словам Никоноровой, продолжает "трактовать смысл положений комплекса мер в угоду своим убеждениям, а также практиковать односторонние действия, противоречащие самой сути минского процесса".
"В сложившейся ситуации для достижения мира в Донбассе необходим коренной пересмотр отношения к процессу мирного урегулирования со стороны Украины. Рассчитываем, что давление международного сообщества, включая ОБСЕ, заставит киевские власти одуматься и приступить к выполнению своих обязательств", — добавила представитель ДНР в политической подгруппе.
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