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Тиллерсон обвинил РФ в покушении на Скрипаля
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Тиллерсон обвинил Россию в покушении на Скрипаля 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Reuters
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия "вероятно ответственна" за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Reuters.
"Мы считаем, что те, кто ответственен (за отравление Скрипаля и его дочери — "Газета.Ru") — это касается и заказчиков, и исполнителей — должны столкнуться с серьезными последствиями", — заявил Тиллерсон.
Также госсекретарь отметил "очевидное" участие России в отравлении Скрипаля, цитирует Reuters агентство Associated Press.
Ранее сообщалось, что Белый дом отказался обвинять Россию в отравлении Скрипаля, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к нападению. Также ранее стало известно, что Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон решили сообщать отвечать на "агрессивное поведение" России.
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