Тиллерсон обвинил РФ в покушении на Скрипаля

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия "вероятно ответственна" за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Reuters.
"Мы считаем, что те, кто ответственен (за отравление Скрипаля и его дочери — "Газета.Ru") — это касается и заказчиков, и исполнителей — должны столкнуться с серьезными последствиями", — заявил Тиллерсон.
Также госсекретарь отметил "очевидное" участие России в отравлении Скрипаля, цитирует Reuters агентство Associated Press.
Ранее сообщалось, что Белый дом отказался обвинять Россию в отравлении Скрипаля, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к нападению. Также ранее стало известно, что Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон решили сообщать отвечать на "агрессивное поведение" России.