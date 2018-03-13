Ещё
На Кубе избрали всех депутатов парламента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

На Кубе избрали всех депутатов парламента 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Павел Герасимов
Все 605 депутатов кубинской Национальной ассамблеи народной власти (парламента) избраны на свои посты по итогам состоявшихся выборов, сообщила в понедельник национальная избирательная комиссия страны.
Среди них — 86-летний глава Госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро, выдвинутый одним из муниципалитетов провинции Сантьяго-де-Куба. По данным портала Granma, в воскресных выборах приняли участие почти 83% от 8,9 миллиона избирателей.
Данные выборы были важны тем, что именно новый созыв парламента 19 апреля на своем первом заседании изберет членов Госсовета Кубы, которые в свою очередь назовут нового главу кубинского государства. Сейчас должность главы Госсовета и совета министров Кубы занимает Рауль Кастро, однако он ранее заявил, что покинет эти посты в апреле.
По оценкам экспертов, пока самым реальным кандидатом на пост нового руководителя Кубы считается Мигель Диас-Канель — 57-летний первый заместитель председателя Госсовета Кубы. Он также вошел в число новых депутатов.
РИА Новости: последние новости
Глава ДНР прибыл в Крым У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду "Героя Украины"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям137
В ООН сорвали выступление России91
Атомные подлодки РФ дошли до США88
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле278
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение