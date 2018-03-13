Президент Туркмении посетит Кувейт и ОАЭ

В ходе переговоров на высшем уровне в Эль-Кувейте Абу-Даби предполагается обсудить вопросы развития экономического сотрудничества, а также проблемы противодействия угрозам современности.

По итогам встреч в Кувейте и ОАЭ намечается подписание пакетов двусторонних документов, призванных вывести взаимоотношения между Туркменистаном и Кувейтом, а также Туркменистаном и ОАЭ, на качественно новый уровень развития.