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Президент Туркмении посетит Кувейт и ОАЭ
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Президент Туркмении посетит Кувейт и ОАЭ 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во вторник посетит с официальным визитом Кувейт, после чего совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Туркменское телевидение.
В ходе переговоров на высшем уровне в Эль-Кувейте и Абу-Даби предполагается обсудить вопросы развития экономического сотрудничества, а также проблемы противодействия угрозам современности.
По итогам встреч в Кувейте и ОАЭ намечается подписание пакетов двусторонних документов, призванных вывести взаимоотношения между Туркменистаном и Кувейтом, а также Туркменистаном и ОАЭ, на качественно новый уровень развития.
Туркменистан придает большое значение развитию отношений со странами арабского Востока, доминирующими здесь являются вопросы экономики. Эксперты считают, что туркменский лидер в Кувейте и ОАЭ будет продвигать проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и предложит правительствам и компаниям этих арабских стран принять участие в реализации этого проекта. Так, в конце февраля этого года на туркмено-афганской границе в районе города Серхетабат (бывшая Кушка) стартовало строительство участка ТАПИ на территории Афганистана.
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