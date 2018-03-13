Саакашвили потребовал возобновить против него дело

Саакашвили потребовал возобновить против него уголовное дело

«Да, действительно, мы сегодня получили постановление Генеральной прокуратуры Украины о приостановлении дела. Они говорят, что если что-то и будет, то только в рамках сотрудничества с Нидерландами. Тут ситуация очень простая: они пробили очередное дно. Сейчас доказано, что не было никакого разговора с Курченко — был монтаж … Я требую, чтобы это дело возобновили, я требую пустить меня обратно в Украину», — заявил Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от Генпрокуратуры Украины возобновить заведенное против него уголовное дело. Об этом он рассказал телеканалу NewsOne.

Ранее украинские следователи обнаружили связи опального политика с местным бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране». 12 марта пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко написал в своем Facebook, что ведомство приостановило уголовное производство в отношении Саакашвили «до получения международной помощи, за которой ГПУ обратилась к Нидерландам для выполнения процессуальных и следственных действий с участием подозреваемого».

Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля. Его задержали в одном из ресторанов Киева с применением грубой силы, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Бывший губернатор отправился в Голландию, где живет его семья. Там 14 февраля ему выдали удостоверение.