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«Полная дура!»: Ассанж о Терезе Мэй
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Ассанж прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в эквадорском посольстве в Лондоне, прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"К сожалению, публичное заявление Мэй было совершенно предсказуемым. Неудачная попытка выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИДа на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда", — написал Ассанж в своем Twitter.
"Забыл сказать, что Мэй полная дура", — добавил Ассанж.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".
>> Мэй дала российским дипломатам неделю
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в городе Солсбери в Великобритании. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.
Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.
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