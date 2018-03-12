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В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Axel Heimken/ Pool
Оскар Грёнинг, приговоренный в 2015 году к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийствам 300 тысяч человек в концентрационном лагере смерти "Аушвиц" во время Второй мировой войны, скончался в возрасте 96 лет, сообщило в понедельник издание Spiegel.
Бывший эсэсовец Грёнинг, известный как "бухгалтер Аушвица", умер в минувшую пятницу в больнице, сообщило издание.
В июле 2015 года Грёнинг был приговорен к четырем годам заключения за причастность к убийствам 300 тысяч человек в "Аушвице". Защита Грёнинга пыталась обжаловать приговор. В августе прокуратура Ганновера признала его достаточно здоровым для отбывания тюремного наказания. В конце ноября высший земельный суд в Целле подтвердил, что Грёнинг может отбывать срок в тюрьме, несмотря на возраст. Суд посчитал, что государство обязано обеспечить равное отношение ко всем приговоренным, а особые нужды Грёнинга "могут быть удовлетворены соответствующими мерами предосторожности".
В конце января прошение о помиловании 96-летнего Грёнинга было отклонено прокуратурой. В конце декабря 2017 года конституционный суд Германии отказал в рассмотрении жалобы Грёнинга, который просил об отсрочке заключения.
Грёнинг работал в администрации концлагеря бухгалтером и занимался регистрацией и оприходованием валюты, которая изымалась у узников после прибытия в лагерь. В ходе судебного процесса Грёнинг дважды делал заявление о том, что признает моральную вину за убийства людей в концлагере.
"Аушвиц-Биркенау" — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 годах у города Освенцим в Польше, в 60 километрах к западу от Кракова. Около 1,4 миллиона человек, из них около 1,1 миллиона евреев, были убиты в "Аушвице" в 1941–1945 годах. "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем уничтожения, а потому стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками — этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
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