В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг

Оскар Грёнинг , приговоренный в 2015 году к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийствам 300 тысяч человек в концентрационном лагере смерти "Аушвиц" во время Второй мировой войны, скончался в возрасте 96 лет, сообщило в понедельник издание Spiegel.

Бывший эсэсовец Грёнинг, известный как "бухгалтер Аушвица", умер в минувшую пятницу в больнице, сообщило издание.

В июле 2015 года Грёнинг был приговорен к четырем годам заключения за причастность к убийствам 300 тысяч человек в "Аушвице". Защита Грёнинга пыталась обжаловать приговор. В августе прокуратура Ганновера признала его достаточно здоровым для отбывания тюремного наказания. В конце ноября высший земельный суд в Целле подтвердил, что Грёнинг может отбывать срок в тюрьме, несмотря на возраст. Суд посчитал, что государство обязано обеспечить равное отношение ко всем приговоренным, а особые нужды Грёнинга "могут быть удовлетворены соответствующими мерами предосторожности".

В конце января прошение о помиловании 96-летнего Грёнинга было отклонено прокуратурой . В конце декабря 2017 года конституционный суд Германии отказал в рассмотрении жалобы Грёнинга, который просил об отсрочке заключения.

Грёнинг работал в администрации концлагеря бухгалтером и занимался регистрацией и оприходованием валюты, которая изымалась у узников после прибытия в лагерь. В ходе судебного процесса Грёнинг дважды делал заявление о том, что признает моральную вину за убийства людей в концлагере.