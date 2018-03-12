Британия может разорвать дипотношения с РФ

Заявлено о возможном разрыве дипотношений России и Британии

>> России объявили ультиматум «Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов», — цитирует Морозова РИА «Новости».

«Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — отметил Игорь Морозов. Российский сенатор и ветеран разведки отметил, что исходя из ситуации, к отзыву посла может прибегнуть как Москва, так и Лондон.

Ранее Тереза Мэй заявила, что скорее всего Москва ответственна за отравление Сергея Скрипаля, отметив что вещество, которым отравили экс-полковника, относится к классу «Новичок», которое разработано в России. Мэй дала Москве время до вечера вторника для объяснений по делу об отравлении. В противном случае Лондон готов обвинить Россию в «незаконном применении силы».

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервнопаралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.