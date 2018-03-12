Британия может разорвать дипотношения с РФ

Итогом заявлений премьер-министра Великобритании Терезой Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипотношений между двумя странами или взаимный отзыв послов, заявил сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.
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«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов», — цитирует Морозова РИА «Новости».
Российский сенатор и ветеран разведки отметил, что исходя из ситуации, к отзыву посла может прибегнуть как Москва, так и Лондон.
«Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — отметил Игорь Морозов.
Ранее Тереза Мэй заявила, что скорее всего Москва ответственна за отравление Сергея Скрипаля, отметив что вещество, которым отравили экс-полковника, относится к классу «Новичок», которое разработано в России. Мэй дала Москве время до вечера вторника для объяснений по делу об отравлении. В противном случае Лондон готов обвинить Россию в «незаконном применении силы».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала заявление Терезы Мэй как «цирковое шоу в британском парламенте».
Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервнопаралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.