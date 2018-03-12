Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии

Никки Хейли. "Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его", — сказала Хейли на заседании СБ ООН в понедельник. США готовы к новым действиям по Сирии , заявила постпред страны при ООН

Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне США "успешно нанесли удар по авиабазе, с которой (президент Сирии Башар) Асад провел свою химическую атаку", так как Совет Безопасности ООН "не смог принять действия".