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США готовы к новым действиям по Сирии
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Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: Staff Sgt. Jacob Connor
США готовы к новым действиям по Сирии, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.
"Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его", — сказала Хейли на заседании СБ ООН в понедельник.
Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне США "успешно нанесли удар по авиабазе, с которой (президент Сирии Башар) Асад провел свою химическую атаку", так как Совет Безопасности ООН "не смог принять действия".
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