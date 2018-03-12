«Пурга» Пескова, тайна Благодатного огня и другие события дня

Главные события понедельника

Предприниматели массово жалуются на Сбербанк

Business FM сообщает, что предприниматели стали чаще жаловаться на блокировку карт Сбербанком. Портал узнал у экспертов, как избежать рисков блокировки, с которой можно столкнуться на фоне борьбы финансовых организаций с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Зарплаты бюджетников резко выросли перед выборами

С декабря 2017 г. в ряде научных учреждений и больниц работникам бюджетной сферы, подпадающим под действие майских указов президента 2012 г., в несколько раз увеличили зарплаты, сообщили РБК сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института.

Песков оправдался перед Путиным за "пургу"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил критику в свой адрес со стороны Владимира Путина, сообщает РИА Новости

«Болезнь Икс» убьет миллионы человек

Silvia Izquierdo / AP

Скончался Олег Табаков

В Москве на 83-м году жизни скончался художественный руководитель МХТ им. Чехова, актер и режиссер Олег Табаков. 12 марта артиста отключили от систем жизнеобеспечения, сообщает Telegram-канал Mash.

Россиян косят неизвестные болезни

Россияне стали чаще умирать от редких болезней и неустановленных причин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата

Меркель рассказала, что получает от Путина за пиво

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что однажды получила в подарок из Москвы копченую рыбу. В понедельник на пресс-конференции в Берлине журналисты поинтересовались у нее, правда ли, что она иногда посылала Путину полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво. Президент РФ сообщил об этом в сюжете, анонсирующем вторую часть фильма Андрея Кондрашова "Путин".

Священник раскрыл тайну Благодатного огня

Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки репортажа для телеканала «Хадашот 2», передает Israel Info.

Минобороны подписало контракт на ракеты «Авангард»

«Россия-24»/YouTube.com

Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра оборонного ведомства Юрий Борисов

Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении

Ледяной дождь ждет жителей Москвы и области во вторник и среду, сообщили в центре погоды «Фобос».