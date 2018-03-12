«Пурга» Пескова, тайна Благодатного огня и другие события дня

Предприниматели массово жалуются на Сбербанк
Business FM сообщает, что предприниматели стали чаще жаловаться на блокировку карт Сбербанком. Портал узнал у экспертов, как избежать рисков блокировки, с которой можно столкнуться на фоне борьбы финансовых организаций с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Зарплаты бюджетников резко выросли перед выборами
С декабря 2017 г. в ряде научных учреждений и больниц работникам бюджетной сферы, подпадающим под действие майских указов президента 2012 г., в несколько раз увеличили зарплаты, сообщили РБК сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил критику в свой адрес со стороны Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
«Болезнь Икс» убьет миллионы человек
Silvia Izquierdo / AP
Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении смертельной «болезни Икс», сообщает Daily Star.
Скончался Олег Табаков
В Москве на 83-м году жизни скончался художественный руководитель МХТ им. Чехова, актер и режиссер Олег Табаков. 12 марта артиста отключили от систем жизнеобеспечения, сообщает Telegram-канал Mash.
Россиян косят неизвестные болезни
Россияне стали чаще умирать от редких болезней и неустановленных причин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Меркель рассказала, что получает от Путина за пиво
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что однажды получила в подарок из Москвы копченую рыбу. В понедельник на пресс-конференции в Берлине журналисты поинтересовались у нее, правда ли, что она иногда посылала Путину полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво. Президент РФ сообщил об этом в сюжете, анонсирующем вторую часть фильма Андрея Кондрашова "Путин".
Священник раскрыл тайну Благодатного огня
Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви по вопросу схождения Благодатного огня. Инцидент произошел в ходе съемки репортажа для телеканала «Хадашот 2», передает Israel Info.
Минобороны подписало контракт на ракеты «Авангард»
«Россия-24»/YouTube.com
Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра оборонного ведомства Юрий Борисов.
Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении
Ледяной дождь ждет жителей Москвы и области во вторник и среду, сообщили в центре погоды «Фобос».