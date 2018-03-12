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В Словакии допустили «реконструкцию правительства»
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В Словакии допустили «реконструкцию правительства» 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © Fotolia / siempreverde22
Выходом из нынешнего кризиса в Словакии может быть реконструкция состава правительства или даже досрочные выборы в парламент, заявил в понедельник председатель национального собрания (парламента) Андрей Данко.
Серьезный политический кризис разразился в Словакии после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. По словам президента полиции Тибора Гашпара, профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.
В пятницу в Братиславе состоялся 50-тысячный студенческий митинг, участники которого выдвинули ряд политических требований, некоторые из них несли портреты премьера Роберта Фицо в арестантской робе. В понедельник под давлением общественности ушел в отставку глава МВД Роберт Калиняк, ранее покинули свои посты глава минкульта, а также ряд ответственных сотрудников правительства, имена которых СМИ связывают с расследованиями Куциака.
В свою очередь, президент республики Андрей Киска обвинил правительство в бездействии во время разразившегося политического кризиса и заявил о необходимости серьезной реконструкции состава кабинета или проведения досрочных парламентских выборов.
"Главная тема сейчас — реконструкция правительства", — заявил спикер после встречи с президентом в понедельник, добавив, что не исключает и возможность досрочных выборов в парламент. Однако уже заранее необходимо задаться вопросом о том, что будет в случае отставки кабинета, сказал Данко, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
"Правительство экспертов наверняка не получит вотум доверия в парламенте. К тому же у меня есть серьезные опасения от той тройки лидеров (оппозиционных партий), которая может дотронуться до власти", — сказал Данко.
В свою очередь, член руководства входящей в правящую коалицию партии венгерского меньшинства "Мост" и глава минюста Луция Житнянска заявила о необходимости отставки премьера Фицо, угрожая при этом собственным уходом с поста министра. Ее требование рассматривается в понедельник однопартийцами для выработки общего решения.
Вечером в понедельник ожидается также заседание лидеров партий правящей коалиции по обсуждению внутриполитической обстановки в стране.
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