Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против РФ

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал продление Евросоюзом антироссийских санкций.
«Наша встреча с вице-президента Еврокомиссии Федерикой Могерини подтвердила, что Украина и ЕС стоят единым несокрушимым фронтом против любых проявлений российской агрессии против Украины и объединённой Европы», — написал он в своём Facebook.
Он заявил, что продление санкций против России является «ярким свидетельством» альянса с ЕС «за суверенную территориально целостную и европейскую Украину». Ранее Европейский союз продлил до 15 сентября 2018 года санкции против России.