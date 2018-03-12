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Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против РФ
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Порошенко приветствует продление санкций ЕС против России 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал продление Евросоюзом антироссийских санкций.
«Наша встреча с вице-президента Еврокомиссии Федерикой Могерини подтвердила, что Украина и ЕС стоят единым несокрушимым фронтом против любых проявлений российской агрессии против Украины и объединённой Европы», — написал он в своём Facebook.
Он заявил, что продление санкций против России является «ярким свидетельством» альянса с ЕС «за суверенную территориально целостную и европейскую Украину». Ранее Европейский союз продлил до 15 сентября 2018 года санкции против России.
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