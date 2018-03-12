В Восточной Гуте прошел массовый митинг против боевиков

В Восточной Гуте прошел самый массовый митинг против боевиков

"Сегодня состоялся самый масштабный митинг против боевиков в Кафр-Батна. На улицы вышли до 10 тысяч человек с требованием к боевикам покинуть их поселение", — рассказал правозащитник. Тысячи жителей городка Кафр-Батна приняли участие в митинге против боевиков в Восточной Гуте, рассказал РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

По словам Джамаля, граждане выкрикивали лозунги в поддержку армии и правительства и требовали от боевиков либо уйти, либо открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору для мирного населения.

В последние две недели митинги против боевиков проходят в Восточной Гуте регулярно. Жители ряда населенных пунктов подняли на центральных площадях государственные флаги Сирии и потребовали от боевиков уйти из Гуты и дать доступ к гуманитарным коридорам.