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В Восточной Гуте прошел массовый митинг против боевиков
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В Восточной Гуте прошел самый массовый митинг против боевиков 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тысячи жителей городка Кафр-Батна приняли участие в митинге против боевиков в Восточной Гуте, рассказал РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
"Сегодня состоялся самый масштабный митинг против боевиков в Кафр-Батна. На улицы вышли до 10 тысяч человек с требованием к боевикам покинуть их поселение", — рассказал правозащитник.
По словам Джамаля, граждане выкрикивали лозунги в поддержку армии и правительства и требовали от боевиков либо уйти, либо открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору для мирного населения.
В последние две недели митинги против боевиков проходят в Восточной Гуте регулярно. Жители ряда населенных пунктов подняли на центральных площадях государственные флаги Сирии и потребовали от боевиков уйти из Гуты и дать доступ к гуманитарным коридорам.
Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут обстрел Дамаска ракетами и из минометов. В зоне огневого поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
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