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Меркель рассказала, что получает от Путина за пиво
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Меркель заявила, что однажды получила в подарок из Москвы копченую рыбу 

ТАСС 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что однажды получила в подарок из Москвы копченую рыбу. В понедельник на пресс-конференции в Берлине журналисты поинтересовались у нее, правда ли, что она иногда посылала Путину полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво. Президент РФ сообщил об этом в сюжете, анонсирующем вторую часть фильма Андрея Кондрашова "Путин".
"Известно, что российский президент охотно пьет немецкое пиво, — ответила Меркель. — Иногда при этом появляется возможность обмениваться мнениями. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу".
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