Сторонники Саакашвили выcтупили за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили попытались вывесить на мосту плакат с требованием отставки Порошенко

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили попытались вывесить на мосту плакат за отставку президента Украины Петра Порошенко . Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу «Движения новых сил».

По словам активистов, им удалось вывесить плакат, но вскоре сотрудники полиции заблокировали мост на Столичном шоссе и сорвали баннер с надписью: «Poroshenko is not my President».

Свои действия правоохранители мотивировали тем, что сторонники Саакашвили нарушают правила дорожного движения, отвлекая водителей плакатом.

Ранее в Киеве возле палаточного городка у здания Рады произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, в результате чего сторонники экс-губернатора были задержаны полицией.