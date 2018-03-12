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Сторонники Саакашвили выcтупили за отставку Порошенко
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Сторонники Саакашвили попытались вывесить на мосту плакат с требованием отставки Порошенко 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Reuters
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили попытались вывесить на мосту плакат за отставку президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу «Движения новых сил».
По словам активистов, им удалось вывесить плакат, но вскоре сотрудники полиции заблокировали мост на Столичном шоссе и сорвали баннер с надписью: «Poroshenko is not my President».
Свои действия правоохранители мотивировали тем, что сторонники Саакашвили нарушают правила дорожного движения, отвлекая водителей плакатом.
Ранее в Киеве возле палаточного городка у здания Рады произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, в результате чего сторонники экс-губернатора были задержаны полицией.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.
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