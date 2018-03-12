Порошенко пригрозил санкциями за выборы в Крыму

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о намерении ввести санкции в отношении организаторов выборов президента России в Крыму. Об этом он сказал в ходе брифинга с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
«В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я чётко заявил, что Украина не признаёт фейковые выборы на временно оккупированных территориях и введёт санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.
Ранее в МИД Украины заявили о возможных санкциях из-за проведения президентских выборов на территории Крыма.