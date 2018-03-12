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Порошенко пригрозил санкциями за выборы в Крыму
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Порошенко пригрозил санкциями организаторам выборов президента России в Крыму 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о намерении ввести санкции в отношении организаторов выборов президента России в Крыму. Об этом он сказал в ходе брифинга с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
«В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я чётко заявил, что Украина не признаёт фейковые выборы на временно оккупированных территориях и введёт санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.
Ранее в МИД Украины заявили о возможных санкциях из-за проведения президентских выборов на территории Крыма.
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