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ЕС не признает выборов президента России в Крыму
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Могерини: ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории Крыма, которые должны состояться 18 марта 2018 года. Об этом в понедельник заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
"Мы не признаем аннексию Крыма и продолжаем нашу политику непризнания этой незаконной аннексии, — подтвердила она позицию ЕС. — Мы также продолжаем осуждать нарушения международного права. Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму".
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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